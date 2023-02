INEOS Grenadiers verkent de Omloop Het Nieuwsblad donderdag: "Belangrijk voor het kasseigevoel"

Donderdag zal INEOS Grenadiers de Omloop Het Nieuwsblad verkennen. Dat heeft teamcoach Kurt Bogaerts laten weten.

Dinsdag trainde INEOS Grenadiers al eens op de Vlaamse wegen. Op donderdag zal er een meer specifieke training voor de Omloop Het Nieuwsblad volgen.

"Er staat dan een tocht van zo'n 100 km op het programma", vertelde teamcoach Kurt Bogaerts aan Sporza. "Iets voor de Kattenberg beginnen we er aan."

"Zo'n verkenning vind ik belangrijk", ging Bogaerts verder. "Dat is goed voor het kasseigevoel en om het materiaal nog eens te testen. Ook kunnen we zo ook nog eens bekijken waar het gevaar kan schuilen. Dat kunnen we donderdag nog eens allemaal bekijken."

INEOS Grenadiers zal met Tom Pidcock, Jhonatan Narvaez, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Magnus Sheffield, Connor Swift en Ben Turner aan de start staan. Die rijden een dag later ook allemaal Kuurne-Brussel-Kuurne. Behalve Pidcock dan. Brandon Rivera is zijn vervanger.