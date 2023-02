Leider in Emiraten uit Ineos-kamp kijkt uit naar verdere strijd met Evenepoel: "Grote showdown op Jebel Hafeet"

De huidige leider in de Emiraten, een renner van Ineos, is voor Remco Evenepoel een enigszins onverwachte maar te duchten tegenstander.

Na de ploegentijdrit is Luke Plapp aan de leiding gegaan in de UAE Tour. Dat is een momentopgave, maar na het waaierwerk in de eerste rit hadden al heel wat potentiële klassementsmannen tijd verloren. Dat maakt dat het echt wel een strijd zou kunnen worden tussen Plapp en Evenepoel in het verdere verloop van deze UAE Tour.

BEIDEN IN ZELFDE TIJD

Het verschil tussen hen beiden is na de ploegentijdrit in Khalifa Port ... niet eens een seconde. Van een kloof is dus geen sprake, de echte verschillen moeten bergop nog gemaakt worden. "Er volgt nu een aankomst bergop, daarop kan alles gebeuren", blikt Plapp vooruit naar de derde etappe in de rittenkoers.

De strijd voor het klassement zal daar uiteraard niet stoppen, wie ook de beste zaak doet. "Hopelijk hebben we daarna een paar gemakkelijkere sprintdagen en daarna is er de grote showdown op Jebel Hafeet."