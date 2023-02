Pogačar niet present en met opgave Tour Down Under-winnaar valt ook andere belangrijke pion weg voor UAE

Jay Vine is in de derde etappe niet meer van start gegaan. De Australiër maakte deel uit van het blok bestaande uit zichzelf, Soler en McNulty in steun van kopman Adam Yates. Geen enkele van de UAE-renners staan momenteel echt goed in het klassement, al mag er van mannen als Yates en McNulty zeker nog iets verwacht worden bergop.

Vine werd dit seizoen al Australisch tijdritkampioen en won de Tour Down Under. In de Emiraten is het voor hem een heel ander verhaal. "Jammer genoeg start Jay Vine niet in de derde rit door een knieblessure. Vine begon de koers met lichte kniepijn, voortkomend uit een op training opgelopen blessure die deze week niet beter is geworden", laat zijn ploeg weten.

Unfortunately @JayVine3 will not start stage 3 of UAE Tour due to a knee injury.



Vine came into the race with some light knee pain from a training injury which has not improved this week.

It was decided to withdraw him from the event as a precaution to allow him time to recover pic.twitter.com/RpzrOrNlII