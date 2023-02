De Cauwer noemt ietwat verrassende naam als winnaar voor de Omloop: "Die is redelijk goed"

De Omloop Het Nieuwsblad komt steeds dichter bij. Wie wint de eerste klassieker van het Belgische voorjaar?

Zaterdag is het eindelijk van dat. Dan begint met de Omloop Het Nieuwsblad eindelijk het Vlaamse voorjaar op de weg. Geen Van Aert, Van der Poel of Pogacar, maar wel nog heel wat mooie namen.

Onder meer Arnaud De Lie, Tom Pidcock, Alexander Kristoff, Tiesj Benoot, Jasper Stuyven en Peter Sagan. Toch noemt Jose De Cauwer nog een andere naam als potentiële winnaar.

"Stefan Küng, een Zwitser. Die is redelijk goed. Maar het zou zomaar kunnen dat het ook de nieuwe spurtbom is van België, Arnaud De Lie of een Jasper Philipsen", zegt De Cauwer bij De Tafel van Vier.

Altijd goed in het voorjaar

Küng werd vorig jaar 12de in de Omloop, in 2020 werd hij 9de. Maar ook in andere klassiekers zoals de E3, waar hij vorig jaar derde werd, scoorde Küng al in het verleden. Met de Zwitser, die de tijdrit won in de Ronde van de Algarve, moet tijdens de klassiekers altijd rekening mee worden houden.