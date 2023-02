De kerstperiode wordt volgend seizoen nóg wat drukker, hoelang is dat nog vol te houden?

De kalender van de Wereldbeker werd woensdag bekend gemaakt en dus zijn de grote lijnen van het veldritseizoen al bekend. Vooral de kerstperiode zal weer heel druk worden.

Hoewel het veldritseizoen altijd al eind september/begin oktober van start gaat is de befaamde kerstperiode altijd de drukste periode van het seizoen. Het begrip kerstperiode is een referentie geworden in het veldrijden.

Dit seizoen was die kerstperiode al heel druk. Toen werden er tussen 23 december en 8 januari, 16 dagen, maar liefst 10 crossen gereden. Woensdag werd de kalender van de Wereldbeker voor volgend seizoen gepresenteerd en de volgende kerstperiode belooft nog drukker te worden.

Van 22 december 2023 tot 7 januari 2024, ook een periode van 16 dagen, gaan maar liefst 11 crossen georganiseerd worden. Dit seizoen werd er in die kerstperiode al drie dagen op rij in het veld gereden, van 26 tot 30 december is er elke dag cross.

馃棑锔 So the cyclocross calendar for 2023-2024 is out.



Probably the most interesting thing:

26 Dec - 馃嚙馃嚜 UCI World Cup Gavere

27 Dec - 馃嚙馃嚜 SP Heusden-Zolder

28 Dec - 馃嚙馃嚜 SP Diegem

29 Dec - 馃嚙馃嚜 X2O Loenhout

30 Dec - 馃嚦馃嚤 UCI World Cup Hulst



馃榿 February 22, 2023

De kerstperiode is natuurlijk de periode waarbij het meeste volk naar de cross komt kijken. Ook Van der Poel en Van Aert starten dan in heel wat crossen, wat nog meer volk lokt, maar hoeveel drukker moet de kalender in kerstperiode nog worden?

De Wereldbeker neemt een steeds prominentere rol in op de kalender en de andere klassementen proberen zich daar dan tussen te wurmen. Met het gevolg dat renners dan klassementen laten schieten en niet starten omdat er gewoon te veel crossen zijn.

Renners moeten bewust crossen en klassementen schrappen om zichzelf niet helemaal uit te persen. Het wordt dringend tijd dat alle partijen en klassementen eens samen zitten om een meer evenwichtigere kalender op te stellen die leefbaar is voor iedereen. Want op deze manier wordt de sport niet vooruit geholpen.