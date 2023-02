Ronde van Vlaanderen: twee Belgische ploegen krijgen wildcard, zes Belgische teams in totaal

Op 2 april wordt een opvolger gezocht voor Mathieu van der Poel. De teams die aan de start staan zijn nu bekend.

Met de Ronde van Vlaanderen staat op 2 april het tweede monument van het jaar op het programma. De achttien WorldTour-teams staan al zeker aan de start, dus al zeker drie Belgische teams met Soudal Quick-Step, Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Circus-Wanty.

Ook Lotto-Dstny was door zijn prestaties al zeker van een wildcard, net zoals Israel-Premier Tech en TotalEnergies. De organisatie hads dus nog vier wildcards over. Net zoals in de E3 en andere wedstrijden van Flanders Classic zijn dat dezelfde vier teams.

De twee Belgische teams Bingoal WB en Team Flanders-Baloise staan ook aan de start en dus zes Belgische teams in totaal. Ook UNO-X en het nieuwe Q36.5 kregen een wildcard. In vergelijking met vorig jaar is enkel die laatste ploeg nieuw in de plaats van het ter ziele gegane B&B Hotels-KTM.