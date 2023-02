België boven in de UAE Tour: na 5 ritten in het bezit van alle leiderstruien

De UAE Tour wordt momenteel gedomineerd door de Belgen. Na 5 ritten hebben ze al truien in hun bezit.

In de UAE Tour is er uiteraard de leiderstrui. Die kwam na rit 3 in het bezit van Remco Evenepoel. Dankzij een goede dag in de waaiers te rijden, de ploegentijdrit en de sterke sprint op de aankomst bergop in rit 3 pakte Evenepoel de rode trui.

Via de bonificaties nam Evenepoel in rit 5 nog eens extra voorsprong. Luke Plapp is zijn dichtste achtervolger op 9 seconden. Pello Bilbao staat op 13 seconden en de rest staat al op meer dan een minuut.

Dankzij zijn jeugdige leeftijd komt de renner van Soudal Quick-Step nog altijd in aanmerking voor de jongerentrui. Ook daar is Plapp zijn dichtste achtervolger. De rest staat op meer dan een minuut.

Ook is er nog een puntentrui in de UAE Tour. Na de 1e ritten had Tim Merlier die in zijn bezit, maar na rit 3 was hij die weer kwijt. Dankzij zijn tussensprint in rit 5 en de massasprint op het einde, heeft hij de puntentrui opnieuw.

Zo zijn alle leiderstruien in de UAE Tour in het bezit van de Belgen. Zelfs specifiek van één team: Soudal Quick-Step.