Remco Evenepoel bracht Tim Merlier bijna ten val in UAE Tour in strijd om bonificatieseconden

Remco Evenepoel is nog altijd de leider in de UAE Tour. Hij vergrootte zijn voorsprong in het klassement zelfs nog een beetje met enkele bonificatieseconden.

Remco Evenepoel zat in de goede groep toen er waaiers werden getrokken in de UAE Tour, op zo'n 20 kilometer van de streep. De tweede in het klassement, Luke Plapp, zat niet in de goede groep.

"De waaiers waren geen groot probleem voor ons. Het was verrassend om te horen dat Plapp niet mee was. De etappe was heel makkelijk, dus ik denk dat niet iedereen even gefocust was."

"Het was even een gekke situatie, maar alles kwam terug bij elkaar door de tegenwind. Wij zijn succesvol door deze stressvolle situatie gekomen", zei Evenepoel in het flashinterview.

Evenepoel wil elke seconde meepakken

Bij de tweede tussensprint van de dag had vluchter Thomas De Gendt al drie bonificatieseconden gepakt, er waren er nog twee en één over voor het peloton. "Als ik twee seconden kan grijpen bij tussensprints, waarom zou ik dat dan niet doen."

"De UAE Tour duurt maar een week en ik ben me ervan bewust dat de Jebel Hafeet nog wacht, maar je weet nooit of deze koers op één seconde wordt beslist. Het oorspronkelijke plan was dat Tim Merlier ervoor zou sprinten."

"Toen hij aanging, zat ik in zijn wiel en hadden we een gaatje op de rest. Al schreeuwend vroeg ik hem om een lead-out te doen en me te laten passeren. Ik denk dat hij bijna over zijn stuur vloog omdat hij zo hard remde. Dat was een mooi moment", lachte Evenepoel die nu negen seconden voorsprong heeft op Plapp.