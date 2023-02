Soudal-Quick Step ziet een van zijn kopmannen ziek afzeggen voor Omloop Het Nieuwsblad

Vorig seizoen kende de ploeg van Patrick Lefevere al heel wat pech in het voorjaar met ziekte, corona en blessures. En ook voor de eerste klassieker van het jaar moet de ploeg al zijn selectie wijzigen.

Kasper Asgreen ging donderdag nog alleen de kasseien en hellingen verkennen van de Omloop Het Nieuwsblad, maar een dag voor de koers moet hij ziek afzeggen. Stan Van Tricht is zijn vervanger in de ploeg voor het openingsweekend.

Ook Dylan Teuns moest al afzeggen door ziekte en Sep Vanmarcke is onzeker door maagproblemen. Ziekte waait dus weer door het peloton.

Unfortunately, @k_asgreen is out of the Opening Weekend due to sickness. @StanVanTricht will replace him in our squad for @OmloopHNB.



