Tim Merlier spreekt van pure casino tijdens de massasprint in de UAE Tour

Tim Merlier is in de 4e rit in de UAE Tour 9e geëindigd. In de massasprint kwam hij er niet helemaal uit.

De 4e rit in de UAE Tour eindigde op een millimetersprint. Daarin haalde Juan Sebastian Molano het voor Olav Kooij en Sam Welsford. Achter hen kwam Tim Merlier als 9e over de streep. Hij kon er niet helemaal uitkomen. Nochtans was de lead-out met Bert Van Lerberghe goed. Dat vertelde Merlier aan Het Nieuwsblad. Maar dan gooide Welsford zich tussen Van Lerberghe en Merlier. Merlier vertelde dat Welsford bijna viel en dat hij zelf de remmen moest dichtknijpen of hij zou gevallen zijn. Merlier wou dan vertrekken vanuit het wiel van Welsford, maar die twijfelde. Daarna kwamen ze met veel snelheid van achteruit. Door de tegenwind waren de mannen die laat kwamen, in het voordeel. Zo wist Merlier te vertellen. Hij verklaarde dat de sprint daardoor pure casino was.

