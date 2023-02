Niki Terpstra heeft heel wat lof voor de werking van Jumbo-Visma

Niki Terpstra is sinds dit jaar renner af, maar hij heeft nog altijd een klare kijk op de sport. Zo heeft hij heel wat lof over Jumbo-Visma.

Zo vertelde Niki Terpstra aan Het Nieuwsblad dat hij het bijzonder knap vindt wat Jumbo-Visma gedaan heeft. Zo werd in 2013 na Rabobank de nieuwe structuur met Team Blanco opgericht. Er was geen geld.

Terpstra vertelde dat ze zich toen tot de essentie hebben beperkt. Het team keek naar wat echt nodig is om te presteren. Zo legde het team de basis en dan kwam er een hoop geld bovenop. Een ideale combinatie volgens Terpstra.

Het gevolg is het huidige Jumbo-Visma. Door verschillende personen in het peloton wordt het team momenteel de beste ploeg ter wereld genoemd. Terpstra ziet dat ook in hun voorjaarsploeg. Ze hebben Wout Van Aert, Dylan van Baarle, Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck. Dat is voor Terpstra een collectieve sterkte die voor niemand van het team nadelig is.