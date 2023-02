Vooral opluchting bij Julian Alaphilippe na zege in Faun-Ardèche, maar kijkt ook naar de toekomst

Julian Alaphilippe heeft in Frankrijk zijn eerste zege van het jaar gepakt. Hij versloeg zijn landgenoot David Gaudu in de sprint.

Geen Omloop Het Nieuwsblad voor Julian Alaphilippe, maar wel de Faun-Ardèche Classic. De Fransman won voor het eerst sinds juli van vorig jaar en voelt vooral veel van zijn schouders afvallen.

"Het is een opluchting. Het is lang geleden dat ik voor het laatst won. Ik keek uit naar dat winnende gevoel, want er is sindsdien veel gebeurd", zegt hij bij Direct Velo. "Het bevestigt het harde werk van de afgelopen weken. Ik wist dat de conditie beter werd en ik ben blij dat ik de klus heb geklaard."

Alaphilippe reed samen met David Gaudu weg op de voorlaatste klim en de twee gingen samen naar de finish. Op de laatste klim probeerde hij niets meer. "Ik wist dat het nog een eind was naar de streep en ik rekende op mijn explosiviteit."

Belangrijke periode Luik

"Deze zege geeft rust en dat had ik nodig na twee moeilijke jaren. Ik voel me goed, ben ontspannen en vooral gemotiveerd. Nu zullen de wedstrijden snel volgen, met een belangrijke periode tot Luik-Bastenaken-Luik. Vandaag was een goede test", zegt de voormalige wereldkampioen nog.