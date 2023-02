Ex-winnaar Parijs-Roubaix gespot in de Omloop: wielerkampioen schiet ex-collega's nu op heel andere wijze te hulp

Eens je het schopt tot wielerkampioen, laat je de koers niet zomaar los. Als ex-winnaar van Parijs-Roubaix stond Sonny Colbrelli in de Omloop ... bidons uit te delen.

Het verhaal van Sonny Colbrelli is inmiddels wel gekend. De Italiaan kende in 2021 een echt boerenjaar, bekroond met overwinningen in Parijs-Roubaix en op het EK. Net toen de wielerwereld aan zijn voeten leek te liggen, werd zijn carrière abrupt stopgezet. Colbrelli zakte ineen na een aankomst in de Ronde van Catalonië in 2022 en moest een inwendige defibrillator krijgen.

Het is verboden om daarmee in Italië aan topsport te doen. Einde wielerloopbaan dus voor Colbrelli en hij probeert zich nu op andere manieren nuttig te maken. Bahrein-Victorious, zijn ploeg van weleer, deelde een foto van hem langs de kant van de weg in de Omloop. Colbrelli deelde bidons uit aan de renners van de ploeg.

Uiteraard krijgt de wielerkampioen enorm veel respect dat hij zich nu zo ten dienste van anderen wil stellen. "Wat een speciale helper!" De vermelding op de Twitterpagina van Bahrein is meer dan terecht.