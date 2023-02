Ook knechten van Jumbo-Visma zijn dolgelukkig: "Hij is een sterke leider, maar we zijn meer dan Wout van Aert"

Wout van Aert heeft kunnen vaststellen dat Jumbo-Visma een resem sterke knechten heeft, als hij naar de Omloop gekeken heeft. Ook voor hen was het zaterdag een mooie triomf.

"We wilden het meteen op de kant zetten op Lange Munte, dat hebben we gedaan. We wilden een situatie creëren die gunstig was voor ons", verklaart Tim van Dijke het idee achter dat ofensief. "Een flinke investering en op de Kattenberg ben ik gegaan. Jan Tratnik en Nathan Van Hooydonck reden nadien weg, een ideale situatie. Tratnik heeft het waanzinnig gedaan."

Op persoonlijk vlak ging nadien wel niet alles goed. "Op de Paddestraat reed ik lek. Ik kwam terug in het peloton, maar toen was het wel voorbij." De overwinning van Van Baarle maakt dat uiteraard helemaal goed. "Mooi dat we winnen. Dit is prachtig. Het was een mooie dag."

Het is belangrijk dat we kunnen winnen zonder Van Aert

"Het is iets belangrijk dat we kunnen winnen zonder Wout", stelt Edoardo Affini. "Natuurlijk is Wout een sterke leider en is hij belangrijk voor ons. We zijn meer dan enkel Wout van Aert. Het is mooi om te starten op deze manier."

Affini zag dat het wedstrijdscenario zich prima ontwikkelde. "Onze eerste taak was dat er een goede kopgroep ontstond. Zeven vroege vluchters, dat was goed voor ons. De kloof werd groot, maar we weten dat je die makkelijk kunt dichten wanneer het volop koers is, met de wind, de hellingen en de kasseistroken. Mijn taak was om het eerste deel van de koers te controleren. Onze zet op Lange Munte was gepland."