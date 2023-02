De Ronde van Hongarije kondigt een grote naam op zijn deelnemerslijst aan

De Ronde van Hongarije heeft een grote naam op zijn deelnemerslijst aangekondigd. De rittenkoers gaat van 10-14 mei door.

Via sociale media kondigde de Ronde van Hongarije aan dat Soudal Quick Step ook in 2023 de rittenkoers zal rijden. In 2022 wonnen ze met Fabio Jakobsen 2 ritten en het puntenklassement. Ook reed Jakobsen 2 dagen in de leiderstrui.

Ook kondigde de rittenkoers aan dat Jakobsen opnieuw aan de start zal staan. Eerder was al bekend dat Dylan Groenewegen de rittenkoers zal rijden. Ook Lotto Dstny, Alpecin-Deceuninck en Flanders-Baloise zullen in Hongarije aan de start staan.