Dit maakt het feest voor Jumbo-Visma nog meer compleet: Dylan van Baarle en Tiesj Benoot zorgen voor zeldzame prestatie

Jumbo-Visma domineerde het Belgische openingsweekend volledig. Dylan van Baarle won de Omloop Het Nieuwsblad en Tiesj Benoot won Kuurne-Brussel-Kuurne.

Dankzij Dylan van Baarle en Tiesj Benoot pakte Jumbo-Visma de dubbel tijdens het Belgische openingsweekend. Een straffe en zeldzame prestatie, want het is nog maar de 5e keer ooit dat een ploeg de dubbel Omlooop-Kuurne pakt.

De 1e keer gebeurde dat in 1957. Norbert Kerckhove won dat jaar de Omloop voor Faema. Een dag later won Josef Verhelst voor dezelfde ploeg Kuurne. Al moet er wel bijgezegd worden dat beide wedstrijden toen niet in hetzelfde weekend werden verreden.

In 1972 was het tijd voor de volgende dubbel. Frans Verbeeck won de Omloop en Gustaaf Van Roosbroeck Kuurne. Beiden reden toen voor Watney-Avia. In 1984 pakte Panasonic-Raleigh de dubbel. Eddy Planckaert won de Omloop en Jos Lammertink Kuurne.

De 4e dubbel was nog niet zo lang geleden. In 2019 won Zdenek Stybar de Omloop voor toen nog Deceuninck-Quick Step. Een dag later was het de beurt aan Bob Jungels.