Marijn de Vries neemt het op voor haar collega's na de vragen Lotte Kopecky: "Geen seksisme"

Afgelopen weekend was er veel rond het gewicht van Lotte Kopecky te doen. Marijn de Vries reageerde daarover op Twitter.

Afgelopen winter verloor Lotte Kopecky 3,5 kilogram. Na haar zege in de Omloop Het Nieuwsblad kreeg ze vragen daarover. Enkele wielerfans reageerden daarop en ze bestempelden het als seksisme. Marijn de Vries verdedigde op Twitter haar collega-journalisten.

"Ik ben de 1e die commentaar heeft op seksisme, maar dat het veel over Kopecky’s gewicht ging dit weekend is geen seksisme", was de Vries duidelijk. "Het gaat bij wielrenners, mannen én vrouwen, altijd over gewicht. Of er goed omgegaan wordt met gewicht."

"Gewicht speelt een cruciale rol bij prestaties", ging de Nederlandse verder. "3,5 kilogram verliezen maakt enorm veel verschil bergop. Ook bij mannen ligt daar de nadruk op. Als Wout Van Aert 3,5 kilogram verliest, wordt er zeker zoveel over gevraagd en gezegd. Zo niet meer. Dus zomaar 'seksisme' roepen, doe dat maar niet."

"Meer aandacht besteden aan verantwoord gewicht en goede voeding in de topsport en verantwoord gewicht verliezen onder professionele begeleiding: daar mag volgens de Vries wel aandacht aan besteed worden.

Vervolgens gaf de Vries nog een voorbeeld dat wel seksistisch was: "Een 'lovely smile' tegen Elisa Balsamo zeggen, is wel seksistisch. Dat heeft niets met haar prestatie te maken."