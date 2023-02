Wout Van Aert heeft belangrijk nieuws over zijn programma: "Enkele dagen van mijn opbouw verloren"

Wout Van Aert heeft via een videoboodschap een update over zijn voorjaarsprogramma gegeven. Die moest hij uit noodzaak weer wat aanpassen.

"Na het WK veldrijden in Hoogerheide nam ik enkele dagen rust om op hoogtestage op de Teide te vertrekken", vertelde Wout Van Aert in een videoboodschap bij Jumbo-Visma. "Daar ben ik de 1e dagen dan ziek geweest, waardoor ik niet optimaal kon trainen. Zo verloor ik weer enkele dagen in mijn opbouw."

"We hebben dan snel met het team beslist om de Strade Bianche niet te rijden en nog enkele dagen extra op de Teide te verblijven. Mijn 1e koers zal zo de Tirreno-Adriatico worden", deelde Van Aert de update van zijn programma mee.

Via de Tirreno-Adriatico hoopt Van Aert zijn laatste stap richting zijn topconditie te zetten, zodat hij voor de winst in de kasseiklassiekers kan meedoen. Van Aert en zijn ploeg denken dat hij momenteel niet de conditie heeft om de Strade Bianche te winnen. Als hij aan de start staat, wil hij vooral kunnen winnen.