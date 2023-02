🎥 Alweer absolute pechdag voor Soudal-QuickStep in Le Samyn: twee kopmannen tegen de grond, slechts drie renners rijden uit

Kasper Asgreen had het openingsweekend aan zich moeten laten voorbij door ziekte, maar stond in Le Samyn wel weer aan de start. Tim Declercq, gevallen in de Omloop Het Nieuwsblad, moest forfait geven voor de Waalse openingsklassieker.

Maar ook onderweg ging het voor de ploeg van Patrick Lefevere niet goed. Fabio Jakobsen, zondag nog negende in de Kuurne-Brussel-Kuurne, ging al snel tegen de grond. Hij kon gelukkig wel nog verder.

Maar op zo'n 45 kilometer van de streep lag Jakobsen er weer bij. Samen met zijn jonge ploegmaat Martin Svrček (20) dook Jakobsen het decor in. Jakobsen en Svrček reden nog naar de doortocht bij de finish, maar stapten daar af.

Kasper Asgreen was goed mee vooraan in de laatste kilometer, maar ook hij ging nog tegen de grond. Ook bij hem leek de schade enigszins mee te vallen. Van de zeven renners aan de start finishten er maar drie met Van Tricht (51ste), Steimle (55ste) en Vangheluwe uit het opleidingsteam (56ste). Ook Michael Morkov stapte af nadat Jakobsen opgaf.

🇧🇪 Milan Menten gets his first win for @lotto_dstny with a fantastic 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒏𝒕 finish in Le Samyn as Kasper Asgreen 𝙘𝙧𝙖𝙨𝙝𝙚𝙨 out! 🥇 #LeSamyn | @MilanMenten pic.twitter.com/QWZhVnT51X