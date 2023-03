Ex-winnaar en specialist Zdeněk Štybar trekt met kopzorgen naar de Strade Bianche

Zdeněk Štybar won de Strade Bianche in 2015. Zaterdag staat hij voor de achtste keer aan de start van de Italiaanse koers.

Zdeněk Štybar begon zijn wegseizoen in de Saudi Tour en stond vervolgens aan de start in het Belgische openingsweekend. Dat werd echter geen succes voor de Tsjech. In de Omloop gaf hij op, in Kuurne-Brussel-Kuurne werd hij 85ste.

De Strade Bianche ligt Štybar beter, in zeven deelnames eindigde hij al zes keer in de top tien. "Strade Bianche is voor mij een speciale wedstrijd, deels door het Toscaanse landschap. Bij de eerste verkenning werd ik al verliefd op deze koers ", zegt hij op de ploegwebsite.

De Tsjech trekt wel met twijfels naar Italië. “Ik weet door ziekte niet precies hoe de conditie zal zijn, maar zal er alles uit proberen te halen. Ik ben nog herstellende van een korte trainingsstop doordat ik een paar dagen ziek ben geweest."