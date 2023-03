Ploegleider Wilfried Peeters emotioneel na baaldag Soudal-Quick Step in Le Samyn met valpartijen Jakobsen en Asgreen

Fabio Jakobsen en Kasper Asgreen vielen in het begin van Le Samyn al een eerste keer, maar zonder erg. Hun volgende valpartij was achter veel erger. Jakobsen viel op zo'n 50 kilometer van de meet.

De jonge Martin Svrček (20) ging uit de bocht en nam Europees kampioen Jakobsen mee in zijn val. Ook Stan Van Tricht ging nadien nog tegen de grond. En in de laatste rechte lijn ging viel ook Kasper Asgreen nog eens.

"Ik heb meer uit mijn wagen moeten lopen dan ik erin zat. Dit kan ik gewoon niet verklaren. Zeker ook die val van Asgreen in de sprint. Iemand gooit zijn fiets achteruit en raak hem. Hopelijk hebben we onze dosis pech gehad en kunnen we vanaf volgende week oogsten", zegt ploegleider geëmotioneerd bij Sporza.

De schade bij Asgreen en Jakobsen is wel niet zo groot. Asgreen hield wat schaafwonden over aan zijn val, maar dat zal hem niet verhinderen de komende weken.

Jakobsen heeft een gekneusde schouder en ook enkele wonden die verzorgd moesten worden. De Europese kampioen moet dan ook enkele dagen rusten.

🇧🇪 Milan Menten gets his first win for @lotto_dstny with a fantastic 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒏𝒕 finish in Le Samyn as Kasper Asgreen 𝙘𝙧𝙖𝙨𝙝𝙚𝙨 out! 🥇 #LeSamyn | @MilanMenten pic.twitter.com/QWZhVnT51X