Onklopbare Tadej Pogačar? Met deze opvallende wijziging kan niemand hem nog volgen

Tadej Pogačar knalt al jaren van de ene overwinning naar de andere. Maar onder meer Dirk Dewolf ziet nog een verbeterpunt waardoor Pogačar nog beter zou worden.

Tadej Pogačar rijdt bij UAE Team Emirates op een fiets van Colnago. Logisch want het Italiaanse fietsenmerk werd twee jaar geleden overgenomen door een investeringsmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Snel veranderen van fietsenconstructeur zal Pogačar dus niet doen. Maar Dirk De Wolf ziet daar nog een paar procentjes die de Sloveen momenteel laat liggen.

Twee kilomter per uur sneller

"Als Pogačar morgen op een fiets van Jumbo-Visma, Ineos of Soudal-Quick Step stapt, is de rest kansloos", zegt hij in Wielerclub Wattage.

"Op die fietsen zal hij nog 2 kilometer per uur rapper trappen", zegt De Wolf nog. Ook Tom Boonen beaamt dat Colnago niet de meest geavanceerde fietsen ter beschikking heeft.

"Het blijft nu een beetje een old school-fiets en het aero-gedoe hebben ze er nog niet helemaal onder de knie", zegt Boonen nog.