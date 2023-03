Waar ligt de toekomst van Arnaud De Lie? "Als ik Soudal-Quick Step was"

Soudal-Quick Step miste in het openingsweekend een echte leider. Kan Arnaud De Lie de rol in de toekomst overnemen?

Arnaud De Lie wordt de komende jaren een van de belangrijkste renners van het peloton in het voorjaar. Dat bewees hij al bij zijn eerste deelname aan de Omloop Het Nieuwsblad.

De Lie reed bijna zonder ploeg een sterke finale. Bij een andere Belgische ploeg, Soudal-Quick Step, werd die echte kopman gemist, ook al kende de ploeg veel pech met heel wat valpartijen.

Waar ligt de toekomst van De Lie?

De Lie heeft nog een contract tot eind 2024 bij Lotto-Dstny en de ploeg wil er alles aan doen om hem te houden, maar de andere ploegen zullen ook in de rij staan. "Als ik Soudal-Quick Step was, zou ik zeker eens luisteren naar De Lie", zegt Dirk De Wolf in Wielerclub Wattage.

"De Lie is een sterke beer, een renner op wie je de komende jaren kan bouwen. Als De Lie klassiekers wil rijden zoals Van Aert en Van der Poel dat doen, dan zal hij een sterke ploeg nodig hebben. Volgend seizoen kan De Lie nog een jaartje bij Lotto-Dstny blijven, maar daarna is het misschien tijd voor een stap hogerop", zegt De Wolf nog.