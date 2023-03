Oppassen voor Remco Evenepoel: Jumbo-Visma verrast met zijn selectie voor de Tirreno-Adriatico

Maandag start de Tirreno-Adriatico. Over de selectie van Jumbo-Visma was er door Wout Van Aert vooraf al veel om te doen. Hij stelde zijn seizoensstart naar de Italiaanse rittenkoers uit.

In de Tirreno-Adriatico zal nog een renner van Jumbo-Visma er zijn seizoensdebuut maken. Primoz Roglic zit namelijk in de selectie.

🇮🇹 #TirrenoAdriatico



Look who’s there! Primoz is in our line-up for Tirreno-Adriatico! pic.twitter.com/cEoudGUjyY