Zwaar verdict voor INEOS Grenadiers-renner Carlos Rodriguez na val in de Strade Bianche

Carlos Rodriguez is niet goed uit de Strade Bianche gekomen. Bij een val brak hij zijn sleutelbeen.

In het begin van de finale kwam Carlos Rodriguez ten val in de Strade Bianche. Hij kon niet verder en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Daar bleek dat hij zijn sleutelbeen had gebroken. De renner van INEOS Grenadiers maakte het slechte nieuws zelf bekend.

"Ik wou in de Strade Bianche graag een goed resultaat rijden, maar spijtig genoeg besliste een val daar anders over. Daarbij brak ik mijn sleutelbeen. Gelukkig kon Tom Pidcock de zege nog binnenhalen, waardoor de val minder pijn doet", schreef Rodriguez op Twitter.

Wanneer Rodriguez terug in het peloton zal terugkeren, is nog niet duidelijk. Nochtans was hij goed aan het seizoen begonnen. In de Ronde van Valencia eindigde hij 10e en in de Ruta del Sol eindigde hij 4e.