Armstrong stelt zich serieus vragen over Alpecin-Deceuninck na Strade Bianche: "Niet normaal"

De Strade Bianche is niet geworden wat er van verwacht werd van Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel. Onder meer Lance Armstrong stelt zich dan ook vragen.

Mathieu van der Poel werd in de Strade Bianche vijftiende, op 1'46" van winnaar Tom Pidcock. Ook Gianni Vermeersch kwam binnen in de dezelfde tijd op een 22ste plaats.

Maar de rest van ploeg eindigde op 9 minuten en meer, Riesebeek en Van den Bossche zelfs op meer dan 19 minuten. Was Alpecin-Deceuninck wel klaar voor de Strade Bianche?

Onder meer Lance Armstrong stelt zich vragen. "We hadden - net als iedereen - heel hoge verwachtingen van hem (Van der Poel, red.), maar waar was zijn ploeg? Het is niet normaal dat zijn ploeg in een wedstrijd als deze niet thuis gaf, ik denk dat het een soort moraalprobleem is", zegt hij in zijn podcast THE MOVE.

Ook over Van der Poel (28) zelf stelt Armstrong zich vragen. "We hebben het hier vaker over gehad, maar het is het waard om te herhalen: kunnen zij van hun negentiende tot dertigste zo goed en gemotiveerd blijven? Dat is moeilijk, heel moeilijk."