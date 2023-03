Stefan Küng geen fan van nieuw concept in Parijs-Nice: "Ze zullen altijd nieuwe dingen uitproberen"

Dinsdag staat in Parijs-Nice een ploegentijdrit op het programma. Die is al langer veelbesproken, maar Stefan Küng is echter geen fan van het nieuwe concept.

Dinsdag wordt in Parijs-Nice een ploegentijdrit van 32,2 kilometer in en rond Dampierre-en-Burly gereden. Maar de Zwitserse tijdritspecialist is geen fan van het nieuwe concept.

Want in tegenstelling tot in andere ploegentijdritten telt niet de tijd van de derde of de vierde renner, maar wel van de eerste. Daardoor wordt verwacht dat veel ploegen hun kopman op een (paar) kilometer van de streep zullen afzetten en die dan alleen zal verder rijden.

Stefan Küng verduidelijkt. "Ik ben geen fan van de nieuwe opzet. Een ploegentijdrit betekent voor mij, het woord zegt het al, een prestatie van het gehele team. Dan start en finish je als team", zegt hij bij bij Cycling Pro Net.

Zal weinig verschil maken

"Het maakt mij dan niet uit of er drie, vier of vijf renners over de meet komen. Ze zullen altijd nieuwe dingen uitproberen. Het was in dit geval beter geweest als het parcours vlak begon en eindigde op een heuvel."

"Iedereen maakt er nu een groot verhaal van, maar misschien kunnen we ons nog de Formule 1-start in de Tour de France herinneren. Het werd eenzelfde scenario als een normale koers."

"Hier is het parcours volledig vlak, dus je profiteert pas als je met meerdere renners bij elkaar rijdt. Iedereen blijft waarschijnlijk tot een kilometer van de streep bij elkaar. Pas daarna kunnen er wellicht wat tijdsverschillen ontstaan", zegt Küng nog.