Vansummeren wijst schuldige aan bij Jumbo-Visma na falende tactiek in Strade Bianche

Jumbo-Visma werd in de Strade Bianche dan wel derde met Benoot en vijfde met Valter. Maar vooral de vreemde tactiek was na de koers een gespreksonderwerp.

Na een uitstekend openingsweekend met overwinningen van Van Baarle in de Omloop Het Nieuwsblad en Tiesj Benoot in Kuurne-Brussel-Kuurne verliep in de Strade Bianche heel wat minder.

Benoot en Valter wilden niet voor elkaar rijden en Tom Pidcock bleef dan ook buiten schot. Maar volgens Johan Vansummeren ligt de verantwoordelijkheid niet bij Benoot of Valter.

"De eindverantwoordelijkheid ligt bij de ploegleider. Ik begrijp niet dat die situatie kilometerslang kon blijven bestaan", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Stevige nabespreking zal volgen

Volgens Vansummeren moest er in de volgwagen beslist worden wie de kopman was, maar dat gebeurde niet. Vansummeren denkt dan ook dat er nog hevig zal worden nabesproken bij Jumbo-Visma.

"Nee, waar het team vorige week zowel in de Omloop als in Kuurne de perfecte ploegtactiek afleverde, was het deze keer vis noch vlees. Er gaat daar een stevig woordje gepraat worden, wees maar zeker."