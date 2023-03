Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen krijgen slecht nieuws over ploegmaat in Tirreno-Adriatico

Alpecin-Deceuninck moet in Tirreno-Adriatico verder zonder Michael Gogl. De Oostenrijker heeft de koers moeten verlaten wegens ziekte.

Dat het niet goed ging met Michael Gogl was al duidelijk in de Strade Bianche. In de twee van de vier keer dat hij de wedstrijd in het verleden uitreed eindigde hij telkens in de top tien.

Maar dit jaar eindigde Gogl pas op plek 67, op meer dan 9 minuten van winnaar Tom Pidcock. Gogl startte maandag in de Tirreno-Adriatico, en werd 121ste op bijna 2 minuten van Filippo Ganna, maar verlaat de wedstrijd nu.

Zijn ploeg Alpecin-Deceuninck stuurde daarover een persbericht. "Helaas, Alpecin-Deceuninck moet met een renner minder verder in Tirreno-Adriatico. Michael Gogl is niet in staat om vandaag te starten. Hij heeft last van een bovenste luchtweginfectie (viraal maar covid-negatief) en zal thuis herstellen", klinkt het.

Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel moeten dus verder zonder hun ploegmaat in de tweede rit. Normaal gezien krijgt Philipsen een eerste sprintkans en zal daarbij dan moeten rekenen op Oscar Riesebeek, Gianni Vermeersch, Ramon Sinkeldam en Robert Stannard.