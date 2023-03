Echte test voor renner van Soudal-QuickStep komt eraan: "Benieuwd wat we gaan zien"

Patrick Lefevere beleefde een mooie dag in Italië. Fabio Jakobsen pakte de ritzege, maar hij zag ook een goede Julian Alaphilippe aan het werk.

Soudal-QuickStep scoorde dinsdag in de Tirreno-Adriatico. Er was niet alleen de zege van Fabio Jakobsen, maar ook Julian Alaphilippe was voorin te zien.

“Ik zie dat graag. Hij helpt de ploeg winnen. Maar Julian voelt ook de druk. Hij verwacht meer van zichzelf. Maar vandaag was hij blij”, zegt Lefevere aan Het Laatste Nieuws.

De echte test komt er donderdag, vrijdag en zaterdag aan met hellingen en een aankomst bergop. “Weet je nog hoe Julian zich in het verleden voorbereidde op zijn grote doelen? Hoe hij stom aanviel en de mensen probeerde te entertainen? Maar daarna stond hij er wel op de grote afspraken. Ik ben benieuwd wat we nu gaan te zien krijgen.”