Wildcards Vuelta 2023 uitgedeeld: 4 Belgische ploegen staan aan de start en goed nieuws voor Lotto Dstny

De organisatie van de Vuelta heeft de overige 2 wildcards uitgedeeld. Zo staan 4 Belgische ploegen aan de start. Ook hebben de laatste 2 wildcards voor goed nieuws voor Lotto Dstny gezorgd.

Alle WorldTour-teams zijn verplicht om de Vuelta te rijden. Daardoor waren al 3 Belgische ploegen zeker van deelname aan de 3e grote ronde van het jaar. Soudal Quick-Step, Intermarché-Circus-Wanty en Alpecin-Deceuninck zullen in augustus aan de start staan.

Ook waren al 2 ProTeams zeker van deelname aan de Vuelta. Lotto Dstny en TotalEnergies dwongen dankzij een sterk seizoen 2022 een automatische wildcard af.

Zo bleven nog 2 plaatsen over. De organisatie mocht nog 2 wildcards uitdelen en koos voor 2 Spaanse ploegen. Zo mogen Burgos-BH en Caja Rural-Seguros RGA ook in Barcelona aan de start staan. Euskaltel-Euskadi reed de voorbije jaren de Vuelta en wordt in 2023 dus gepasseerd.

Opvallend is dat Israël-Premier Tech zo maar 2 grote ronden zal mogen rijden. Dat is goed nieuws voor Lotto Dstny. Zij slaan de Giro over en verliezen daardoor heel wat UCI-punten, wat nefast voor de automatische wildcard voor de WorldTour-koersen in 2024 kan zijn. Doordat Israël-Premier Tech de Vuelta niet mag rijden, wordt dat puntenverlies (deels) gecompenseerd.