Primož Roglič doet wat absoluut 'not done' is in de koers en gaat er nog even mee door: "Ik ga nog even wachten"

De terugkeer van Primož Roglič gaat vlot over de tongen. Dat hij iets doet wat eigenlijk 'not done' is in de koers, heeft daar ook wel wat mee te maken.

Na enkele stevige valpartijen vorig jaar brengt Primož Roglič het nieuwe seizoen op gang in de Tirreno-Adriatico. De eerste drie ritten waren ook zijn eerste koersdagen in 2023. In de openingstijdrit reed de Sloveen van Jumbo-Visma de twaalfde tijd. ONGESCHOREN BENEN Opmerkelijk: Roglič presenteerde zich aan de start van de Tirreno met ongeschoren benen en ook in rit 3 was dat nog altijd het geval. Dat is uiteraard iedereen opgevallen, want het is de gewone gang van zaken in het wielrennen dat renners hun benen scheren. Roglič moest er zelf mee lachen toen ze hem bij Sporza er even naar polsten. "Héhé. Ik ga er nog even mee wachten om mijn benen te scheren."