Tom Pidcock even onzichtbaar in Tirreno-Adriatico na Strade Bianche winst, maar hij is nog altijd ambitieus

In de eerste drie ritten van Tirreno-Adriatico was er van Tom Pidcock weinig sprake vooraan. De Brit hoopt er in de vierde rit weer te staan.

Na zijn prachtige overwinning in de Strade Bianche van vorige zaterdag heeft Tom Pidcock de eerste drie dagen in de Tirreno-Adriatico gebruikt om wat te herstellen.

De Brit hoopt in de lastige finale van de vierde rit weer mee te doen vooraan. "Deze rit is een kans voor ons, zeker. We hebben de leiderstrui (met Ganna, red.), dus er zal ook wel naar ons gekeken worden", liet Pidcock weten in zijn startinterview met Eurosport.

Hoofd nodig om te winnen

"Ik denk dat ik de focus wel weer heb na Strade Bianche. Ik wil hier graag een rit winnen en deze rit is een kans, dus we gaan het proberen. De afgelopen dagen ben ik rustig in het ritme gekomen."

"De finale ligt me, maar we zullen zien. Ik voel me goed, maar je hebt ook je hoofd nodig om te kunnen winnen", zei Pidcock nog. Bij INEOS Grenadiers zullen ook klassementsmannen Arensman en Geoghegan Hart in de gaten moeten worden gehouden.