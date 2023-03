Van Aert en Van der Poel willen zich tonen in lastige finale van Tirreno-Adriatico, al ziet die laatste een andere grote kanshebber

Wout van Aert en Mathieu van der Poel lieten zich in de derde rit van Tirreno-Adriatico al een eerste keer zien. In de vierde rit wacht hen wellicht een finale die hen moet liggen.

Van Aert sprintte woensdag een eerste keer mee en werd zesde, Van der Poel trok de sprint aan voor Philipsen en kon met Alpecin-Deceuninck eindelijk een eerste keer vieren in 2023.

Donderdag wacht hen wellicht een nieuwe kans met een zware finale, waarbij een beklimming van zo'n 3 kilometer aan 7% vier keer moet beklommen worden.

Van Aert en Van der Poel willen zich tonen

"Zeven procent is behoorlijk veel, maar het lijkt me wel gelijkmatig. Winnen is natuurlijk het mooiste scenario, maar ik ga sowieso voluit en kijk dan wel waar ik eindig", zei Van Aert bij Sporza.

"Het zal op de limiet zijn. Het is best lastig, met een zware klim op het einde. We zullen zien hoe het gaat. Het is sowieso lastig en het wordt kantje boord. Ik denk dat het een aankomst is voor lichtere types als Julian Alaphilippe", zei Van der Poel bij Sporza.