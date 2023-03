Wout van Aert verklaart oorzaak van zijn val in Tirreno-Adriatico, schade lijkt wel mee te vallen

Wout van Aert had de intentie om mee te doen voor de etappezege in Tirreno-Adriatico, maar een val belette hem dat. Toch is hij tevreden met zijn gevoel van voor de val.

Wout van Aert was alert mee voorin toen Julian Alaphilippe op 35 kilometer van de meet al een eerste keer aanviel. Hij zat ook klaar voor de slotklim en wou ook meedoen voor de overwinning.

Maar op zo'n 4 kilometer van de streep ging Van Aert tegen de grond, samen met Tom Pidcock. Nadien reed hij rustig naar de meet en stak hij meerdere malen zijn duim omhoog om te laten zien dat alles in orde was.

Nadien deed Van Aert zijn uitleg over de val. "Ik probeerde mijn positie te verdedigen bij mijn ploeg. Tom (Pidcock) zakte af en toen ik dacht dat ik voorbij hem was, voelde ik dat er iemand in mij haakte en werd ik tegen de grond gesleurd", vertelde hij onder meer bij Sporza.

Schade valt mee

"Ik was aan het vechten voor mijn positie en zulke incidenten kunnen gebeuren. Of er schade is? Dat lijkt mee te vallen", zei Van Aert. Hij heeft enkele schaafwonden, vooral aan zijn achterwerk, maar het lijkt al bij al mee te vallen.

"Het is niet mijn gewoonte om te vallen, maar je ziet dat het snel gebeurd is", zei Van Aert nog. "Ik was best tevreden over wat er voor die val gebeurde, al moest het zwaarste nog komen." Dat Roglic het afmaakte voor Jumbo-Visma verzachtte de pijn wat voor Van Aert.