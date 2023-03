🎥 Primoz Roglic timet in een winderige etappe het beste en slaat in de Tirreno-Adriatico een dubbelslag

Primoz Roglic heeft opnieuw de Tirreno-Adriatico gewonnen. Hij timede op het einde het beste en pakte zo ook de leidertrui van Lennard Kämna over.

Rit 5 van de Tirreno-Adriatico was ingekort. De laatste 2,4 km van de slotklim werden namelijk geschrapt door de hevige wind op de top. Zo was de slotklim naar Sassotetto 'slechts' 10 km lang.

Op de slotklim stond er veel wind, maar ook elders tijdens de etappe was het opletten. Her en der werden renners net niet of net wel omvergeblazen. Zonder al te veel erg. Ondanks de wind kozen 6 renners toch het hazenpad. Onder meer Zdenek Stybar en Davide Ballerini (Soudal Quick-Step) waren daarbij. Oorspronkelijk zat ook Quinn Simmons in de kopgroep, maar hij liet al snel lopen.

Het peloton liet het zestal niet al te ver wegrijden en in de richting van de slotklim werd het tempo steeds meer opgetrokken. Op zo'n 30 km van de streep werd de laatste vluchter gegrepen en in grote getalen begon het peloton aan de klim naar Sassotetto.

Op 6 km van de streep kwam er een serieuze tempowisseling van Team UAE Emirates. Zo werd het peloton meteen op een lint getrokken. Daarna was het Damiano Caruso die als 1e aanviel. Achter hem waren er wel reacties, maar die stokten telkens na enkele honderden meters.

Enric Mas trok op ruim een kilometer van het einde in de aanval en bracht zo de andere favorieten naar Caruso. Met een stevig uitgedunde groep gingen we sprinten. Het was wachten tot het einde en Primoz Roglic timede perfect en sloeg een dubbelslag. Hij pakte zijn 2e zege op rij en nam de leiderstrui van Lennard Kämna over.