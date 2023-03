🎥 Toprenner van Soudal Quick-Step heeft in de Tirreno-Adriatico geluk en ontsnapt aan diskwalificatie

Julian Alaphilippe heeft in de Tirreno-Adriatico een sanctie gekregen. Hij reed een tijdje zonder helm rond.

Tijdens de 4e etappe van de Tirreno-Adriatico liet Julian Alaphilippe zich zien. Hij liet zijn ploeg op kop rijden en viel zelf aan. In de afdaling kwamen nog renners terug en uiteindelijk sprintte hij nog naar een 2e plaats.

Daarvoor was er nog een mogelijk incident met de Fransman. Op zo'n 80 km van de streep zette hij even zijn helm af om even zijn kleren weer goed te steken. Het was achteraan het peloton en zijn ploegmaats hielden ondertussen zijn helm en koerstruitje vast.

Die actie kan mogelijk nog een staartje krijgen, want het is al vele jaren verplicht om tijdens de koers ten alle tijden de helm te dragen. In het verleden werden al renners zo naar huis gestuurd. Zo ver kwam het uiteindelijk niet. De wedstrijdjury gaf hem een boete van 500 Zwitserse frank.