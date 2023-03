Gianni Vermeersch vertelt over het vormpeil van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel is nog in volle voorbereiding op de voorjaarsklassiekers. Op de slotklim van etappe 4 in de Tirreno-Adriatico moest hij lossen. Bij Alpecin-Deceuninck panikeren ze niet.

De slotklim van de 4e etappe in de Tirreno-Adriatico bleek te zwaar voor Mathieu van der Poel. Hij moest lossen, kwam nog 2 keer terug, maar moest uiteindelijk toch definitief afhaken.

Achteraf was Mathieu van der Poel eerlijk: "Ik voelde me niet zo goed en kon het tempo niet volgen. Het was een zware finish. Misschien te zwaar, maar ik had ook niet de beste benen."

Net voor rit 5 besprak Gianni Vermeersch het vormpeil van van der Poel bij Sporza. "Hij maakt zich absoluut geen zorgen", was Vermeersch duidelijk. "Deze rittenkoers is de voorbereiding op de klassiekers. We zijn hier goed aan het werken en hebben gewoon nog training nodig voor dat tikkeltje extra vorm."