Jay Vine geeft een update over zijn blessure opgelopen in de UAE Tour

Jay Vine is met goed nieuws over zijn blessure gekomen. Hij is opnieuw aan het trainen.

In de UAE Tour moest Jay Vine opgeven. Hij reed nog de ploegentijdrit uit, maar nadien kwam hij niet meer aan de start van rit 3. Hij had knieproblemen. Daardoor is Vine al een tijdje uit competitie. Ook kon hij een tijdje niet trainen, maar op Instagram kwam hij met goed nieuws: "Na 3 weken ben ik terug aan het trainen." Vine beperkte zich enkel nog maar tot indoortrainingen. Dat combineerde hij wat met intensieve oefeningen voor zijn knie en op het einde van de week hoopt hij terug buiten te kunnen rijden. "Eerst gaan we nog bekijken hoe het verder met mijn knie evolueert. Daarna zullen Team UAE Emirates en ik beslissen wanneer ik terug wedstrijden kan beginnen rijden", voegde Vine er nog aan toe.