José De Cauwer weet waarom Arnaud De Lie in Parijs-Nice zijn sprintkansen mist

Arnaud De Lie heeft in Parijs-Nice nog niet voluit voor de zege kunnen sprinten. Hij is leergeld aan het betalen.

In de 1e etappe zag het er voor Arnaud De Lie nog veelbelovend uit. Hij moest van ver komen maar haalde nog heel wat plaatsen in om uiteindelijk voor plaats 2 nog te kunnen jumpen. Het werd uiteindelijk een 5e plaats. Bij de volgende sprintkansen speelde hij niet mee: 27e in rit 2 en 24e in rit 5.

José De Cauwer ziet dat De Lie leergeld betaald, maar ziet ook dat hij niet voldoende omringd wordt. "Jacopo Guarnieri moet eigenlijk de leiding nemen en Brent Van Moer onder zijn vleugels nemen", vertelde De Cauwer aan Sporza. "Maar eigenlijk past hij beter in een verhaal dat iemand anders de leiding neemt. Ze missen bij Lotto Dstny echt iemand zoals Jasper De Buyst."

"De Lie zal zelf ook wel verrast zijn door wat er allemaal gebeurt in zo'n sprint", ging De Cauwer verder. "Hij springt van links naar rechts, maar Parijs-Nice is geen Bessèges waar er geen gewring is. Al is dit ook een momentopname. De Lie is nog altijd maar 20 jaar, betaalt leergeld en is al enkele keren op zijn plaats gezet, maar hij blijft een topper."