Ook klimmers in Tirreno-Adriatico krijgen slecht nieuws door hevige wind

In Parijs-Nice is de etappe van vrijdag met meer dan 80 kilometer ingekort door de hevige wind. Ook in Italië waait het hevig, maar in Tirreno-Adriatico wordt er niet zo veel gesnoeid in het parcours.

Enkel op het einde zijn er wat wijzigingen. De vijfde etappe zou aankomen boven op Sassotetto, een klim van 13,1 kilometer. Dat wordt door de wind boven ingekort naar een klim van 10,7 kilometer.

De afstand van de vijfde etappe krimpt dus van 168 kilometer naar 165,6 kilometer. De renners blijven zo gespaard van een stuk van 12 procent, wat mogelijk in het voordeel kan spelen van leider Lennard Kämna. Of wordt hij nu nog wat vroeger aangevallen?

‼️⚠️Due to the weather conditions of strong wind on the top of the mountain, RCS Sport, the race Organisation, has decided to anticipate the finish line compared to the previously planned one, in order to ensure the greatest safety of the race and of all its actors. https://t.co/fgxdkaMU8Z