Tiesj Benoot over nog eens een lange koersperiode: "Ik hoef niet te panikeren"

Tiesj Benoot heeft ook etappe 5 in de Tirreno-Adriatico erop zitten. Tijdens de etappe voelde hij zich niet al te best.

Na zijn val op hoogtestage in augustus 2022 reed Tiesj Benoot pas in 2023 opnieuw een wedstrijd. Hij won Kuurne-Brussel-Kuurne en in de Tirreno-Adriatico reed hij weer zijn 1e rittenkoers sinds lang.

Tijdens rit 5 voelde Benoot zich niet al te best. "Ik had een beetje last en het was een tijdje geleden dat ik 5 dagen na elkaar gekoerst had", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Maar ik ga daar beter van worden. Ik hoef niet te paniekeren."

Het was een lastige etappe en volgens Benoot door de wind zelfs een beetje gevaarlijk. Toch kon Benoot op de slotklim lange tijd aanvallen. Pas toen de favorieten begonnen aan te vallen, moest hij lossen.

Daarnaast zag Benoot dat Roglic de etappe pakte. Ook heeft de Sloveen de leiderstrui. "We zullen die nu moeten verdedigen", weet Benoot. Ook is de prestatie van Roglic straf. Hij pakte al 2 ritzeges in de Tirreno-Adriatico en is ook leider. Nochtans werd hij pas last minute aan de selectie toegevoegd, maar dat verbaast Benoot niet: "Als je weet dat Roglic aan de start staat, weet je dat dat niet is om gewoon mee te rijden."