Update Parijs-Nice: ASO neemt een drastische beslissing over rit 6

De organisatie heeft de 6e etappe in Parijs-Nice geannuleerd. Dat komt door de hevige rukwinden die zijn voorspeld.

Eerder had de organisatie van Parijs-Nice al aangekondigd dat het 1e deel van de 6e etappe zou geneutraliseerd zou worden. Zo zou er enkel nog tijdens de laatste 80 km gekoerst worden. De reden daarvoor waren de hevige rukwinden tot 130 km per uur. De nationale weerdienst van Frankrijk had in de regio al code oranje gegeven.

Een paar uur later kwam ASO met een nieuw besluit. De volledige etappe wordt geannuleerd. Ze wilden eerst nog afwachten of de wind zou afnemen, maar zou niet gebeuren en daarom besliste de organisatie om de etappe volledig te annuleren. De veiligheid van de renners is de prioriteit. De organisatie meldt dat er bomen zijn omgewaaid.

Zo blijft het klassement zoals het na rit 5 was. Tadej Pogacar heeft de gele trui in zijn bezit en heeft 6 seconden voorsprong op David Gaudu. De volgende etappe is zaterdag en komt aan op de Col de la Couillole.