Wout Van Aert en Tom Pidcock likken hun wonden na hun val: "Hij zei dat het zijn fout was"

In de 4e rit van de Tirreno-Adriatico vielen Wout Van Aert en Tom Pidcock ongelukkig. Ze kwamen er met lichte verwondingen vanaf.

Het was een ietwat stomme valpartij. Tom Pidcock liet zich in de finale uitzakken en daarbij raakte hij het achterwiel van Wout Van Aert. Allebei kwamen ze ten val, maar ze konden ook weer verder en reden de slotkilometers uit. De dag erna staan ze allebei aan de start van de 5e etappe in de Tirreno-Adriatico.

"Ik heb goed geslapen", vertelde Van Aert aan Sporza. "Alleen was er wat lawaai in ons hotel en daardoor heb ik wat minder geslapen." Van Aert viel op zijn zitvlak en heeft vooral daar blessures: "Ik heb niet te veel last. Daarnet ben ik nog naar de start gereden en het viel goed mee. Ik heb voorlopig geen fysieke last."

Tom Pidcock hield wat kneuzingen aan zijn val over, "maar het gaat verrassend goed". "Het is gewoon iets dat gebeurd is", ging de Brit verder. "Van Aert excuseerde zich en vertelde dat het zijn fout was. Hij wou geen snelheid verliezen en ik zou hetzelfde gedaan hebben. Dus ik vind het niet erg."