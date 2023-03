Geschoren of ongeschoren benen, hij waarschuwt Evenepoel meteen met zijn prestaties: "Dit is bizar, echt fantastisch"

Remco Evenepoel is een gewaarschuwd man. Hopelijk. De fantastische seizoensstart van de man die zijn grote concurrent kan worden in de Giro, mag niet onopgemerkt voorbij gaan.

In de Tirreno-Adriatico blijkt dat Primož Roglič wel degelijk nog heel wat in zijn mars heeft, of zijn benen nu geschoren zijn of niet. Remco Evenepoel is gewaarschuwd. "Dit is bizar. Dat ik mijn rentree zou opluisteren met twee ritzeges is echt fantastisch", aldus Roglič na zijn zege in de koninginnenrit van de Tirreno.

"Op het eind vroeg ik Wilco Kelderman of hij alles bij elkaar wilde houden zodat ik opnieuw een kans zou krijgen om te sprinten. Dat deed hij perfect. Ik heb behoorlijk afgezien. Gelukkig sleepten de jongens mij er doorheen en maakten ze het mogelijk dat ik mee kon doen om de overwinning. Ik ben superblij dat ik het heb kunnen afmaken", zo klinkt het relaas van de Sloveen over de vijfde etappe.

Ik heb al meer bereikt dan ik had gehoopt

Roglič staat nu ook aan de leiding. Eigenlijk is zijn Tirreno sowieso geslaagd. "Ik heb al meer bereikt dan ik van tevoren had gehoopt." Eén van de redenen waarom hij in deze wedstrijd aan de start kwam, is om te wennen aan het samenwerken met nieuwe ploegmaats. "Het is belangrijk dat je elkaar goed aanvoelt."