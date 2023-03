Lotto-Dstny doet zéér opvallende en verrassende aankondiging over Arnaud De Lie

Een verrassende aankondiging om de dag mee te beginnen. En wel eentje van Lotto-Dstny over De Lie. Het goudhaantje van de ploeg zal niet meer van start gaan in Parijs-Nice.

Nadat de etappe van gisteren finaal werd afgelast vanwege de weersomstandigheden, zal De Lie ook vandaag niet aan koersen toekomen. Nochtans had de nummer 2 uit de Omloop de eerste vijf ritten netjes uitgereden en wees niets meteen op een opgave. Wel is de Koers naar de Zon een sportieve ontgoocheling gebleken. In de eerste rit werd De Lie nog vijfde, maar nadien kwam hij nooit meer echt aan sprinten toe.

"Arnaud De Lie zal niet van start gaan in de rit van vandaag", meldt Lotto-Dstny. "Dit werd besloten na overleg tussen de 20-jarige renner en de performance staff van de ploeg." Ze willen hem bij Lotto wellicht vooral fris houden voor het vervolg van het seizoen.

"Arnaud zal de nodige tijd nemen om te herstellen van zijn eerste rittenkoers uit de WorldTour en focussen op de rest van zijn voorjaar", klinkt het.