Mathieu van der Poel is opvallend eerlijk over zijn teleurstellende vorm

Mathieu van der Poel heeft zich nog niet veel laten zien in de Tirreno-Adriatico. Ook in de voorlaatste etappe ging het te snel voor de Nederlander.

Het wegseizoen is voorlopig nog niet echt een succes geweest voor Mathieu van der Poel. In de Strade Bianche deed hij nooit echt mee voor de overwinning en ook Tirreno-Adriatico was nog geen succes.

Van der Poel liet zich wel zien in de sprintoverwinning van Philipsen met een mooie lead-out, maar in de zwaardere etappes moest Van der Poel snel afhaken.

Vorm valt tegen momenteel

"Ik moet eerlijk zeggen dat mijn benen tot nu toe een beetje tegenvallen. Ik had misschien verwacht misschien iets beter te zijn al, maar ik denk wel dat dit me beter maakt naar de doelen die ik had", zei Van der Poel bij Sporza.

Van der Poel legt de oorzaak van zijn mindere vorm bij het feit dat hij na het WK veldrijden maar een week gerust heeft en daarna slechts twee weken getraind heeft.

"Ik heb deze koersen nodig om op mijn top van mijn kunnen te komen. Maar nogmaals: ik had verwacht iets beter te zijn", zei Van der Poel nog.