Primož Roglič scoort hattrick in Tirreno-Adriatico, tactiek van Jumbo-Visma roept weer vragen op

Op de voorlaatste dag van Tirreno-Adriatico stond De "Etappe van de Muurtjes" richting Osimo op het programma. Primož Roglič was voor de derde dag op rij de sterkste.

In een etappe van iets minder dan 200 kilometer moesten de renners eerst 91 kilometer afleggen, daarna volgde vier keer een lokale ronde van 35 kilometer met daarin telkens vier steile kuitenbijters.

Mathieu van der Poel stelde vooraf dat hij niet zo blij was met zijn vorm, maar zat toch mee in een kopgroep, die echter snel weer gegrepen werd. Ploegmaat Vermeersch zat wel mee in de goede vlucht van 11.

De elf hielden het wel niet heel lang uit en in de voorlaatste ronde, op 40 kilometer van de streep, trok Jumbo-Visma onder leiding van Benoot en Valter stevig door. Van Aert nam daarna over.

De groep met de favorieten werd stevig uitgedund, maar ook Jumbo-Visma zelf had enkel nog maar Van Aert en Roglic over, waardoor die laatste kwetsbaar was voor aanvallen van de vele andere kopmannen in de groep. Benoot keerde wel nog terug, Kelderman ging nog tegen de grond en verloor 15 minuten.

Toch weer Roglič

In de laatste ronde reed Vlasov met drie anderen weg uit het peloton. Op de voorlaatste muur van de dag zag hij het peloton toch terug komen doordat UAE het met Formolo onbegrijpelijk overnam van Jumbo-Visma op kop van het peloton en het werk voor hen opknapte.

Landa trok daarna door en kreeg de rest van de favorieten voor het eindklassement met zich mee, met daarbij leider Roglic. Op de slotklim probeerde Mas het wel nog, maar aan de eindsprint van Roglič kon niemand uiteindelijk iets doen.

De Sloveen pakte zowaar zijn derde ritzege op rij en is zo goed als zeker van de eindzege in de Tirreno-Adriatico met nog een vlakke etappe op zondag.

