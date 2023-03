Wout van Aert onthult strategie achter vroege aanval Jumbo-Visma in Tirreno-Adriatico en hoe het staat met zijn vorm

Wout van Aert heeft zich opnieuw getoond in Tirreno-Adriatico. Hij gooide de wedstrijd open voor kopman Roglič, die voor de derde keer op rij won, en werd zelf nog tiende.

Op zo'n 40 kilometer van de streep trok Jumbo-Visma door met Benoot, daarna nam Van Aert over. Hij legde een moordend tempo op en dunde de groep met de favorieten stevig uit.

Jumbo-Visma viel dus vroeg aan, maar dat was de bedoeling volgens Van Aert. "We wisten dat de druk op ons ging komen. Er stond nog veel volk kort in het klassement. Als we het daar niet probeerden, dan konden we zelf de hele tijd achter iedereen aan springen", zegt hij bij Sporza.

Jumbo-Visma hield daarna enkel wel Van Aert en Roglič over, want Kelderman was ondertussen gevallen. Benoot kon wel nog terugkeren en wat werk doen voor Roglič, die al zijn derde ritzege op rij pakte in Tirreno-Adriatico en zondag ook het eindklassement zal winnen.

Hoe staat het met de vorm?

Van Aert werd zelf nog tiende, op zo'n 20 seconden van Roglič. "Het is moeilijk te zeggen waar ik sta, maar ik ben tevreden over het gevoel in de benen in de ritten waar ik wilde voor gaan. Dat neem ik mee", zei Van Aert nog.