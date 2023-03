Dylan van Baarle verklaart zijn opgave in de Tirreno-Adriatico

Dylan van Baarle is niet met een ernstige blessure uit de Tirreno-Adriatico gestapt. Dat heeft hij op Instagram laten weten.

De opgave van Dylan van Baarle in de Tirreno-Adriatico was ietwat verrassend. Jumbo-Visma verklaarde op sociale media dat het om een "fysiek ongemak" ging.

Na de wedstrijd kwam van Baarle met extra info over zijn opgave. "Spijtig genoeg moest ik opgeven. Het is niets ernstig, maar ik heb wel rust nodig", schreef hij op Instagram. Ook had hij het over het succes van zijn team: "Primoz Roglic won opnieuw! Hopelijk kan de ploeg het zondag afmaken."

Zo zal de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad even rustig aan doen. Voorlopig heeft zijn opgave en fysieke ongemak nog geen invloed op zijn programma. Zijn volgende koers is nog altijd de E3 Saxo Classic op 24 maart. Nadien volgen Dwars door Vlaanderen (29/3), de Ronde van Vlaanderen (2/4), Parijs-Roubaix (9/4) en de Amstel Gold Race (16/4).